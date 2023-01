Tous ensemble vers un monde nouveau. Préparez vous au changement

Pour mieux vivre la période actuelle de transition entre deux dimensions ! Trois phénomènes concourent à dire que nous vivons une époque de transformation fondamentale pour notre monde : -Les événements : guerres, pandémies, pénuries, crise économique, pollution, raréfaction des matières premières, élévation du niveau des mers, sécheresse... à cela s'ajoutent des risques planétaires comme l'inversion des pôles, les séismes, les éruptions solaires, les météores, etc. -Les prophéties dont de nombreuses pointent du doigt le début du 21e siècle notamment celles de St Malachie, des indiens Hopis ou de St Jean de Jérusalem. Elles n'indiquent pas la fin du monde, mais la fin d'un monde... celui que nous avons connu. -L'augmentation du niveau vibratoire de la Terre qui est la conséquence de l'arrivée massive d'énergies cosmiques. Celles-ci montrent que l'univers est en train d'ascensionner vers un nouveau degré de conscience... auquel nous sommes conviés. Nous sommes tiraillés entre deux extrêmes : d'une part, l'évolution géopolitique actuelle faite de peurs et d'inquiétudes et la situation mondiale qui nous promet une société faite de restrictions et de contrôles... et d'autre part, les énergies cosmiques qui nous poussent vers le partage et la compassion, vers un monde de lumière. Nous vivons une difficile période de transition. Le mouvement universel actuel nous appelle à ouvrir notre esprit et notre conscience. Il s'agit d'une opportunité fantastique qui nous est proposée individuellement et collectivement. Si nous sommes nombreux à réaliser cette évolution, nous pouvons emmener avec nous l'ensemble de l'humanité vers cet âge d'or qui nous est annoncé par de nombreuses prophéties. Ce livre explique la situation générale sur tous les plans et aussi la manière de s'adapter sereinement au mouvement général qui nous vient du cosmos. Il apporte un message d'espoir dans le chaos actuel, au travers d'outils simples, concrets et positifs afin que chacun puisse traverser sereinement cette période de transition.