Au temps des rois de France

Cet ouvrage, richement illustré de gravures, de peintures, de cartes et de documents historiques, vous emmène au fil des pages à la rencontre de la France au temps de ses monarques. Pendant des siècles, des Mérovingiens à la famille impériale Bonaparte, l'histoire de France a été rythmée par la succession de ses monarques, illustres ou oubliés. L'élection de Paris comme capitale par Clovis, la construction de la Sainte-Chapelle dictée par Saint Louis ou encore le choix du français comme langue officielle... chaque souverain a marqué le royaume de son empreinte. Découvrez les guerres et les conquêtes, les petites découvertes et les innovations majeures, les évolutions du droit et les transformations de la société qui ont marqué le règne de chacun des rois de France.