Transmettre l'Europe à la jeunesse. XXe-XXIe siècles

Dans le contexte de crise de l'Europe et d'interrogations sur son identité historique comme de son avenir, cet ouvrage présente une histoire culturelle des récits d'Europe transmis auprès des jeunes pour en faire des Européens depuis le XXe siècle. A-t-on assisté à l'édification de grands récits européens fédérateurs ou à une multitude de récits plus ou moins convergents, antagonistes, voire concurrentiels ? Dans cette fabrique narrative, quels faits historiques ont été choisis pour être transmis à la jeunesse européenne depuis le XXe siècle ? Sur quelles valeurs communes ces faits ont été évoqués ? Quels acteurs et quels vecteurs ont été engagés dans la construction de ces récits d'Europe ? En prenant des exemples dans différents pays européens tout en prêtant attention aux dynamiques transnationales, l'ouvrage rend compte de la variété des périodes ou figures historiques mobilisées dans ces narrations, de ses vecteurs de transmission (musées, festivals, rencontres sportives, manuels scolaires, littérature jeunesse, musées d'histoire, tourisme), comme de ses acteurs (eurodéputés, enseignants, associations d'éducation populaire, associations sportives, muséographes, et jeunes eux-mêmes).