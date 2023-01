Trouver le bon job grâce aux réseaux. Comprendre la force des réseaux et en apprendre les règles, utiliser efficacement les outils Réseau, adopter une démarche gagnante, 8e édition

Mettez toutes les chances de votre côté pour trouver rapidement un nouveau job grâce au(x) réseau(x) ! Les job boards, les chasseurs de tête, les cabinets de recrutement ne couvrent que 20 % des postes à pourvoir : pour avoir accès au marché caché de l'emploi, aux fameux 80 % de postes qui ne font l'objet d'aucune communication, les réseaux restent, aujourd'hui encore, le moyen le plus efficace. Mais encore faut-il bien les utiliser ! Ce guide, entièrement à jour de l'incontournable LinkedIn, le réseau pro par excellence, a pour but de vous faire réussir à trouver, plus qu'un simple job, l'emploi que vous visez.