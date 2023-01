L'oracle de l'amour astral

Un magnifique oracle de 44 cartes illustrées par Aurore Thill découvrir de nouveaux chemins relationnels et s'ouvrir à l'Amour astral Le nouvel oracle de Shana Lyès (l'astrologue à plus de 250 k abonnés sur Instagram) Alliant astrologie, numérologie, chakras et lithothérapie, cet oracle va te permettre de mieux comprendre tes besoins et tes envies. Tu seras ainsi guidée pour vivre des relations saines, profondes et épanouissantes, avec les autres mais aussi avec toi-même. Chacune des 44 cartes magni ? quement illustrées à été créée pour interagir avec ta vérité intérieure et construire, pas à pas, un quotidien aligné avec ton âme et ton coeur.