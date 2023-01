Australie. 15e édition. Avec 1 Plan détachable

Un guide de référence, à la fois pratique et culturel, pour découvrir l'Australie. Un guide très complet sur cette destination phare de Lonely Planet. Des infos pratiques sur le visa vacances travail, les jobs saisonniers, le bénévolat et le volontariat. Un chapitre dédié aux nouveautés, pour tout savoir sur ce qu'il y a de neuf à découvrir sur place. Des chapitres thématiques, avec un maximum de conseils et d'informations pratiques, pour se préparer aux spécificités de la destination et profiter au mieux de son voyage en fonction de ses envies et de son budget (découvrir l'Outback ou le Reef, sports et activités en plein air...). Deux chapitres consacrés au voyage en famille et à l'observation de la faune. Des cahiers photo tout en couleurs offrent un aperçu des beautés du pays (Plages de Sydney, Grande Barrière de Corail, Great Ocean Road, Outback). Une couverture élargie des options de logement et de restauration en Australie. Un focus sur le peuple et la culture aborigène, avec un chapitre spécifique. Des cartes claires et une couverture approfondie des moyens de transport pour se repérer plus facilement et être autonome dans ses déplacements. Un plan détachable de Sydney avec les principaux sites, un index des rues et un plan du métro pour faciliter les déplacements.