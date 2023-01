Son esprit incisif et son oeil affûté sont ses remparts contre les regards de pitié, méprisants ou apeurés, depuis que la myopathie grignote ses muscles. Il vit enfermé dans un corps qui se dérobe et le place à la merci des autres. Heureusement, en toutes circonstances, son trio indéfectible de potes l'épaule et son humour corrosif l'assiste. Puis un jour, on lui propose un essai clinique pour se défaire des griffes de cette foutue maladie. Il n'hésite pas une seconde. La guérison n'est plus un vain mot, elle devient un horizon. Se dépouiller des souffrances, envoyer valser son fauteuil et se tenir à hauteur d'homme. Ses certitudes, ses habitudes, ses rapports aux autres, tout sera à réinventer, y compris l'amour, sous les traits de Laura. Et qu'importe le prix à payer, il ne reculera plus. Désespérément drôle, sans concession, Marche ou rêve est le roman de ceux qui se battent contre les négations forcées du corps. Ferdinand Laignier-Colonna frappe fort et démontre par le verbe une pugnacité sidérante.