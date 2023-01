Notre vagabonde liberté - . A cheval sur les traces de Montaigne

De Bordeaux à Rome, Gaspard Koenig a retracé, à cheval, le parcours de Montaigne, 440 ans plus tard A la lueur de ce voyage initiatique, le philosophe livre ses pensées et son traité pour un nouvel humanisme européen. Suivant les notes laissées par Montaigne dans son Journal de Voyage, Gaspard Koenig a retracé le trajet du philosophe pour le parcourir à son tour, à dos de cheval. Il a ainsi traversé tout au long de l'été 2020, la France et l'Italie passant par le Périgord, le Val de Loire, la Champagne, les Vosges, le Rhin, la Bavière, la plaine du Pô, les Appenins et la Toscane. Au-delà de cette véritable épopée, il s'agissait pour le philosophe d'aller à la rencontre des Européens, dans les pas d'un humaniste qui ignorait les frontières et qui aimait voyager pour " frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui " Sur le même modèle, Gaspard Koenig est ainsi allé au devant des rencontres hasardeuses, des discussions improbables et des aventures imprévues, qui sont le quotidien du voyage à cheval et qui manquent cruellement à notre société trop ordonnée, afin de faire renaître de ses cendres l'humanisme européen, l'incarner en chair, en os (et en sabots). Mais il s'agit avant tout d'un voyage philosophique, entrepris afin de confronter notre monde contemporain à son passé, et, plus encore, à son avenir, en prenant le temps d'observer ses contemporains, pour dessiner, à 440 années et 2 500 kilomètres de distance, un nouvel humanisme européen.