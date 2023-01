Une journée à l'envers

A proximité de Bordeaux, huis clos dans une galerie marchande lors d'une prise d'otages. Au coeur du drame, dix personnages vont se révéler à eux-mêmes. La force et l'émotion d'une plume au plus près de l'âme humaine par l'auteur du Choix des apparences. Quelques jours avant Noël. Comme tous les matins, Chantal, la cinquantaine pleine de vie, ouvre son institut de beauté situé au bout de la galerie d'un centre commercial. Mais en quelques minutes, tout bascule. Le centre commercial devient le théâtre d'une prise d'otages. Explosion, fusillade, cris dans la galerie... Certaines personnes s'enfuient, mais très vite les issues sont bloquées. Dans l'arrière-boutique, ils sont huit à s'être réfugiés. A l'extérieur, deux personnages clés : le gérant de l'hypermarché, ami de Chantal, et l'officier du Raid en charge des négociations. Débute alors une longue journée propice aux confidences, une journée d'angoisse et d'incertitude... dont tous ne sortiront pas indemnes. Un huis clos prenant dont chaque protagoniste nous touche en plein coeur.