Le parquet du XXIe siècle

Les regards croisés de spécialistes sur les questions liées à l'exercice des membres du Parquet au XXIe siècle Malgré le travail des législateurs, le sentiment de défiance à l'égard de l'institution judiciaire ne diminue pas. On sent, d'années en années, que la confiance des citoyens envers la Justice et le lien qui les unit se fragilisent. C'est ainsi, par exemple, que s'est ouverte une enquête sur le fonctionnement du Parquet national financier et la QPC relative aux remontées d'informations au garde des Sceaux. Dans ce climat de méfiance, on peut donc se poser la question de l'indépendance des magistrats du Parquet. C'est ce que vise à interroger cet ouvrage sur les pouvoirs, les missions des magistrats du Parquet, l'évolution de leur statut et les perspectives d'évolution de cette profession (au plan national comme supranational).