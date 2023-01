Toto Ninja chat Tome 3 : Toto Ninja chat et le grand braquage du fromage

Toto et son frère Silver filent au 10 Downing Street. Larry, le chat du premier ministre a besoin d'eux : la conférence internationale pour la paix est menacée par la disparition de tous les fromages du pays et, comme chacun le sait, sans fromage, pas de pourparlers. Une enquête délirante, une Toto plus ninja que jamais et des bagarres explosives avec des matous pirates !