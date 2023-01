Fideliter N° 267, mai-juin 2022 : La guerre en questions

Editorial : A quelles luttes Dieu nous appelle (Abbé Benoît de Jorna) Dossier : La guerre en questions - Introduction (Abbé Philippe Toulza) - Quand une guerre est bonne : le droit ad bellum en 10 questions - La Russie en Ukraine : une guerre qui déchaîne les passions - Ce qu'autorise la guerre : le droit in bello en 8 questions - Réflexions libres sur les principes de la guerre juste (Colonel François-Régis Legier) La Tradition, l'Eglise et le monde - La maison Saint-Colomban, une oeuvre de miséricorde - L'abbé Hubert Fleury, une longue fidélité - L'islamo-nationalisme du turc Erdogan (Antoine de Lacoste) - Soixante jours, quelques faits (Abbé Renaud de Sainte-Marie) Culture chrétienne - Feuilles de route (Abbés François Knittel et Philippe Bourrat) - Billet d'humeur