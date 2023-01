Ils ont tué ma femme et mon fils

En décembre 1995, la femme de Jean Vuarnet, Edith et son fils cadet, Patrick, 27 ans, périssent dans le massacre de la secte de l'Ordre du Temple solaire. Jean Vuarnet, champion de ski, raconte l'emprise de la secte et témoigne pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Le récit d'une longue descente aux enfers Jean et Edith Vuarnet forment un couple de légende. Il est médaille d'or de descente aux JO de Squaw Valley en 1960, elle aussi est championne de ski. Jean est fondateur de la station d'Avoriaz et la marque Vuarnet, qu'il a développée, prospère dans le monde entier. Ils ont trois enfants et ils lisent l'envie dans le regard des autres. Leur bonheur a duré plus de trente ans, jusqu'à ce jour d'octobre 1994 où tout a basculé. Ce jour-là, Jean apprend que son fils Patrick et sa femme Edith appartiennent tous deux à l'Ordre du Temple Solaire, dont 53 membres viennent de mourir dans d'atroces circonstances. Apparemment terrifiés par ce massacre, Edith et Patrick Vuarnet jurent de quitter la secte. Pourtant, un an plus tard, juste avant Noël 1995, Edith et Patrick disparaissent. Une semaine après, leurs corps sont retrouvés calcinés, dans le Vercors, aux côtés de quatorze autres membres de la secte. Après cette mort tragique, Jean Vuarnet tente de comprendre, et témoigne pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Préface inédite d'Alain Vuarnet. Première parution : éditions Fixot, 1996.