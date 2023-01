Enfin libre ! Comprendre les désordres de la dépendance affective

Un guide vers l'amour de véritable : l'amour des autres et de soi ! La dépendance amoureuse peut lier deux personnes dans un attachement psychologique toxique et devenir source de souffrance. Une fois qu'elle est bien installée, elle incite les gens à oublier leurs propres besoins, l'importance de leur individualité et leur autonomie. Ce genre de relation devient alors davantage une cause de doute, de jalousie et d'emprise. On s'abandonne à l'autre en oubliant l'essentiel : le moi et notre amour-propre. Ne laissez personne devenir le pilier de votre vie, sinon la suite sera désastreuse. Une relation est un complément à votre vie, et non votre raison de vivre. Soyez aussi conscient que le dépendant affectif aime forcer l'attachement pour assurer son besoin d'être aimé. Ceci explique pourquoi certaines personnes sont très séduisantes et aimables en début de relation, mais après quelques mois de fréquentations, elles révèlent leur vraie nature, leur besoin constant de l'autre, et vous voilà pris dans une dépendance affective. D'une part, cette dépendance est difficile à comprendre, car ces gens se font du mal à maintenir une relation déchirante et insécurisante, mais d'autre part, ils disent se faire du bien en renouant avec la sexualité, l'espoir et la survie. Ce livre examine minutieusement les désordres possibles chez le dépendant affectif. Il propose plusieurs exemples et des mises en situation qui aideront à démystifier et à comprendre les multiples réactions éventuelles, liées à cette dépendance.