Courage, vision, passion. Conseils de deux générations

Deux passionnés d'immobilier témoignent des succès et des embûches qui ont façonné leur parcours respectif. Dès les premières pages, vous réaliserez que le succès et l'abondance qui en résulte proviennent ni plus ni moins d'une caractéristique commune, la PASSION. Telle une dose d'adrénaline, la véritable mission de ce livre est de vous servir d'inspiration dans tous vos projets, quels qu'ils soient. Loin des biographies traditionnelles, vous y retrouverez leurs cheminements et leurs influences, de même que la façon dont ils ont développé leur mental, question de saisir leurs raisonnements lors d'acquisitions ou de constructions de projets immobiliers de toutes catégories. Bien qu'ils nous dévoilent plusieurs projets à succès, ils ne passent pas sous silence des projets moins lucratifs, afin que vous, lecteurs, évitiez de faire les mêmes erreurs. Deux générations totalement différentes, mais malgré tout pleines de similitudes. Que ce soit sur leur façon de façon de penser, de se motiver, de créer, d'oser, ils vous proposent de découvrir rien de moins que leur " Millionnaire Mindset ".