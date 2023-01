ESSE N° 107, hiver 2023 : Famille

Principal fondement de l'organisation sociale et premier lieu de socialisation, la famille bénéficie d'une attention particulière dans les arts visuels depuis le début de l'histoire de l'art. Alors que l'art contemporain semble bien engagé dans une mise en examen des pratiques culturelles, la famille est réinvestie sous toutes ses formes. Nombre de pratiques actuelles revisitent ses traditions, ses lieux et ses tabous, interrogent ce qu'elle a d'indicible et inventent à partir d'archives et d'expériences biographiques, de nouvelles formes intimes de sociabilité. Ce numéro réfléchit aux histoires de famille telles qu'elles sont réécrites en art actuel.