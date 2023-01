Réussis ta vie amoureuse

En matière d'amour, il en faut du courage pour se poser les bonnes questions, et y répondre concrètement. Il faut aussi avoir les bonnes infos au bon moment pour mettre sa vie sur de bons rails ! Ce livre propose aux adolescents et aux jeunes adultes les données pour réussir ce qu'il y a de plus important dans la vie : son amour et sa famille. Ce sont des pistes de réflexion indispensables pour pouvoir décider au mieux de sa vie amoureuse et non la subir. Dans un style facile à lire, les auteurs, passionnés par les relations dans la famille, parents eux-mêmes, souhaitent dire aux jeunes : "Jugez avec discernement les idées, les comportements et leurs conséquences. Réfléchissez sur ce qu'est vraiment l'amour, et vous serez alors heureux, et votre entourage avec vous ! "