Messages de nos défunts et de nos anges gardiens. Tome 2

Et si un être cher souhaitait vous parler ? Et si votre ange gardien vous soufflait la réponse que vous attendez ? Nous lançons parfois à l'univers une prière, une demande, une question, et nous attendons la réponse, sans trop savoir où la chercher, et encore moins où la trouver. Voici un outil de communication direct avec l'au-delà. Grâce à ce livre, vous pourrez recevoir la réponse tant attendue venant d'une dimension parallèle à la nôtre. Il suffit de vous concentrer, de chasser toute pensée de votre tête et d'adresser à un défunt ou à votre ange un message qui vous éclairera sur la situation actuelle dans votre vie. Ce peut être une demande à un être cher, une quête pour savoir s'il va bien là où il est, s'il est avec vous et s'il voit ce qu'il advient de vous. Vous pourrez aussi recevoir une réponse de votre ange gardien concernant une décision importante, une compréhension de tel ou tel événement... Vous êtes prêt ? Vous n'avez qu'à ouvrir le livre et à lire une page choisie au hasard. Bien sûr, dans certains cas, il vous faudra lire entre les lignes. Mais vous voilà dorénavant devant une belle piste à suivre pour continuer de cheminer sur le plan terrestre. Avec ce tome 2, vous pourrez entendre de nouveaux messages pour aller encore plus loin dans votre recherche intérieure.