J’irais jusqu’au bout du monde... 1991-2005

"J'irais jusqu'au bout du monde, si je le pouvais, pour dire et redire ma confiance dans les jeunes générations". Dans cet ultime volume de ses écrits le lecteur est invité à accompagner frère Roger dans des rencontres de jeunes qu'il anima aux Philippines, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud où il franchit le cap de ses 80 ans dans un quartier pauvre de Soweto, à Johannesbourg. Ce livre présente les textes du fondateur de la communauté de Taizé rédigés entre 1991 et 2005, année de sa mort brutale. On y trouve des méditations données lors des rencontres à Taizé et ailleurs, des messages aux frères où il parle de la vie de la communauté, de l'accueil des jeunes, de la préparation de sa succession, ainsi que des pages de journal contenant des réflexions plus personnelles. Il inclut aussi ses pensées au moment de la mort du Pape Jean-Paul II et les lettres annuelles adressées aux jeunes, qu'il travaille longuement et soigneusement pour exprimer l'essentiel de l'Evangile.