Activez votre puissance illimitée. 9 techniques pour clarifier votre pensée et atteindre vos objectifs

Révélez votre "Puissance illimitée"! Le Dr Joe Vitale livre les méthodes dont vous avez besoin pour faire le vide dans votre esprit afin d'attirer le succès et d'atteindre vos objectifs plus rapidement que vous ne l'auriez jamais imaginé ! Vos croyances limitantes n'auront d'emprise sur vous que tant que vous le leur permettrez. Car elles ne sont pas des vérités. Elles ne sont vraies que dans la mesure où vous y croyez et lorsque vous changerez vos croyances, vous constaterez que vous obtiendrez des résultats différents. Le temps est venu d'ouvrir votre esprit, d'assumer la responsabilité de votre vie et de commencer à agir pour aller de l'avant et obtenir les résultats que vous voulez ! Le Dr Joe Vitale vous guide dans cette exploration afin de vous aider à réaliser vos rêves. Pour débarrasser votre mental de tous les blocages qui vous limitent et qui vous empêchent de réaliser vos rêves, il vous enseigne neuf techniques qui vous aideront à réaliser tout votre potentiel. : - le questionnement socratique - Ho'oponopono - l'auto-hypnose - la musique thérapeutique - le mentorat et le coaching - l'EFT - réécrire votre histoire - la visualisation - les affirmations