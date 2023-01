Mon périnée sans tabou. Une approche autonome pour être bien dans mon corps

67 % des femmes souffrent de pertes urinaires, d'une descente d'organes ou d'inconforts lors de relations sexuelles. Bonne nouvelle : vous pouvez déjouer les statistiques ! Les problématiques en lien avec le périnée sont tellement communes chez les femmes qu'elles sont banalisées dans notre société. Pourtant, elles jouent de façon significative sur la qualité de vie. Vous a-t-on déjà dit que votre inconfort était normal, qu'il n'y avait rien à faire et qu'il n'y avait point de salut au-delà des exercices de Kegel ? Rien de plus faux ! Mesdames, vous pouvez aller mieux. Ce livre permet d'optimiser le corps des femmes et des mamans pour qu'elles puissent reprendre une vie active à leur image. Elle vous propose donc de comprendre chaque structure de votre corps et d'apprendre à les travailler pour enfin vous sentir bien. Cet ouvrage, inspiré par 15 ans de pratique en physiothérapie abdominopelvienne et posturale, présente une approche de la santé pelvienne qui s'intéresse au corps dans sa globalité. L'autrice propose des routines, incluant des séquences d'autotraitement, des étirements, des exercices de renforcement postural et des stratégies neuromotrices. Après cette lecture, vous vous sentirez puissante, en contrôle et, surtout, vous aurez en main les bons outils pour retrouver le confort. Le savoir, c'est le pouvoir !