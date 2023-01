L'engagisme dans les colonies européennes. Résistances et mémoire(s) (XIX-XXIe siècle)

Ce volume propose un sujet relativement méconnu en France et en Europe, l'histoire de l'engagisme. L'objectif de cette publication est d'aborder le phénomène de l'engagisme à travers la question des résistances et de leurs impacts sur les rapports entre colons européens et engagés étrangers. D'un point de vue historique, s'intéresser aux résistances dans le cadre de l'engagisme, c'est d'abord revisiter la question de la liberté de l'engagement, du caractère coercitif ou non du système. Un premier ensemble d'articles s'intéresse à la question des résistances physiques, et à la notion d'ordre public au sein des sociétés coloniales construites autour de l'engagisme. Plusieurs chercheurs observent également comment les résistances culturelles propres aux communautés nées de l'engagisme, mènent aujourd'hui à la création de communautarismes en contexte post-colonial, dont les enjeux ethno-politiques menacent la stabilité de ces sociétés. Des questionnements sur ces communautés revendiquant un lien essentiel avec l'histoire de l'engagisme, amènent aussi les chercheurs à ouvrir un deuxième champ de recherches jusqu'à présent relativement absent de l'historiographie : la question de la (des) mémoire(s). La dernière partie du volume s'interroge donc sur la place de la mémoire de l'engagisme dans plusieurs sociétés post-coloniales, en réfléchissant à la collecte des sources, des paroles, des mémoires et sur les enjeux mémoriels pour les nombreuses communautés impliquées dans ce processus.