La chambre de l'âme

Atteinte d'un violent cancer du sein qu'elle soigne à l'Institut Curie, Marion est soutenue par sa soeur Rose, historienne de l'art et spécialiste des enluminures médiévales, qui vient la voir régulièrement. Il leur faut s'affronter à la maladie mais aussi à l'éventualité de la mort. Mais plutôt que de ruminer au cours des visites, celles-ci entreprennent la lecture d'un manuscrit enluminé du Moyen Age écrit par le moine Guillaume de Digulleville, qui traite du voyage de l'âme après la mort sous le titre Le pèlerinage de l'âme humaine. Par sa compétence, Rose en explique le sens symbolique. Cela nous vaut de partager discussions et découvertes des deux soeurs sur ce qui se passe après la vie terrestre, à travers un chemin de purification et d'avancée vers le divin.