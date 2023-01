Le "care" chrétien ou la révolution de l’amour

Le "care" , autrement dit le fait de prendre soin de l'être humain dans toutes ses dimensions, est une notion qui devient de plus en plus centrale dans notre société où la technique et le virtuel ont tendance à se subsister aux relations interpersonnelles les plus concrètes. Si la vocation de l'Eglise est d'être experte en humanité, elle est plus que jamais appelée - tout particulièrement en raison des drames et des abus commis en son sein - à revisiter sa tradition pour déployer en elle et autour d'elle les ressources de "care" . C'est dans ce but que Mgr Luc Ravel partage sa lecture attentive de la parabole du bon Samaritain, symbolisant la manière dont le Christ prend soin aujourd'hui comme hier d'une humanité en souffrance. Là se joue de manière paradigmatique la crédibilité du message évangélique : "Nous nous faisons souvent des noeuds au cerveau pour savoir comment aimer. [... ]