Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ? L’euthanasie et le suicide assisté démasqués

Le débat sur la fin de vie vient d'être relancé en France après l'avis inédit du CCNE, en majorité favorable, sous certaines conditions, à envisager "A une application éthique de l'aide active à mourir" . A cet avis s'ajoute l'annonce par le président Macron d'un processus participatif sur le sujet avant la tenue d'un débat parlementaire courant 2023. Les mois qui viennent vont donc être marqués par une réflexion dont Tugdual Derville veut nous rappeler l'enjeu. Nourris de ses rencontres et confrontations, avec des défenseurs de la vie mais aussi des partisans de l'euthanasie, ce livre bref et incisif est à la fois un témoignage personnel et un manifeste solidement argumenté dans lequel apparaît toute l'énergie d'indignation de l'auteur. Patiemment, avec pédagogie, Tugdual Derville, déconstruit la pseudo-liberté mise en avant par les défenseurs d'un prétendu droit à mourir dans la dignité et leurs justifications faussement éthiques.