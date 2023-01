Nerf vague : adieu stress, anxiété, timidité... Un coaching inédit pour apprivoiser notre système nerveux autonome et vivre en pleine confiance !

En ayant une meilleure connaissance de notre système nerveux autonome, et notamment du nerf vague, nous pouvons aujourd'hui améliorer notre relation à nous-même, aux autres, au monde. En apprenant à le stimuler efficacement, nous pouvons sortir d'un mode " survie " pour se reconnecter à notre mode de " vie ". Et cette régulation naturelle va nous permettre de nous sentir suffisamment en sécurité pour aller vers les autres et passer en mode " pleine confiance ". C'est ce que l'on appelle la théorie polyvagale (travaux du Dr Stephen Porges). Accessible à tous et très pratique, ce livre va vous aider à reconnaître ces mécanismes de survie pour ne plus subir stress, anxiété, timidité, manque de confiance... Vous découvrirez également un programme inédit et innovant de coaching complet, progressif et efficace, riche en exercices (de respiration entre autres) à appliquer au quotidien, en toutes situations. Embarquez pour un voyage dans ce monde invisible de votre instinct afin de revisiter le passé, transformer le présent et vous projeter dans un avenir en pleine confiance !