La médecine traditionnelle chinoise. Concepts fondateurs, techniques de base et bonnes pratiques à mettre en oeuvre au quotidien

Millénaire, la médecine traditionnelle chinoise (MTC) est une discipline qui a fait ses preuves. Si elle connaît un engouement croissant de la part des occidentaux, elle est encore méconnue car sa réalité est très complexe. De façon générale, la médecine chinoise est un système de santé global basé sur l'énergie vitale, le "Qi" . Elle considère l'homme comme un tout et vise à rétablir l'harmonie entre le corps et l'esprit. Accessible et vivant, cet ouvrage d'introduction s'appuie sur des anecdotes pour présenter les bases théoriques de la médecine chinoise. Il décrit aussi les principales techniques de soin qui en découlent (l'acupuncture, notamment) ainsi que les bonnes pratiques à mettre en oeuvre au quotidien pour favoriser bien-être et longévité (les massages, la gymnastique, la diététique...).