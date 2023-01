Incestuée. Le silence tue, la vérité nous libère

" Confortablement installée dans le canapé d'une thérapeute, je vois un film, le film, se dérouler sous mes yeux clos. Toute la famille y est. Nous quatre, les enfants, mes parents mais aussi les voisins, institutrices, médecin... Les scènes se passent dans ma petite enfance, j'ai entre trois et six ans. "J'y suis". J'entends les mots, je revis chaque événement, je sens le froid, le chaud, la douleur. Je raconte à voix haute ce que je vois, ce que j'éprouve et pense à l'époque. Le passé, mon vécu de petite fille remonte à la surface. La thérapeute note tout, presque mot à mot, essayant de ne rien laisser perdre. J'ai enfoui ces notes pendant 35 ans ". Incestuée est une véritable coulée de lave. Aujourd'hui, elle prend la parole qu'on lui a confisquée - ; et elle l'offre. Car c'est toute une société qui doit interroger ses ombres. Un récit-témoignage à lire d'urgence. Par les victimes et les complices, les thérapeutes, les médecins, les policiers... par tout à chacun. Pour former, transformer, éclairer. Pour agir.