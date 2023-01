Les dix commandements de la transition énergétique

Bien que les données scientifiques ne laissent plus aucun doute quant à son origine anthropique, le réchauffement climatique est instrumentalisé par une écologie "climato-gauchiste" dont le dessein caché est la destruction de la société de croissance et de son démon capitaliste. Issue de la révolution copernicienne, théorisée par les philosophes des lumières et mise en oeuvre grâce à la révolution industrielle, la société de croissance a permis à l'humanité de se développer à pas de géant au cours du XXe siècle. Mais, elle présente aussi des externalités négatives dans la mesure où elle repose principalement sur la consommation d'énergies fossiles dont il faudra impérativement limiter l'usage au cours des trente prochaines années. En "dix commandements" , Philippe Charlez nous explique comment on peut optimiser la consommation d'énergie grâce à l'innovation technologique mais aussi en adaptant rationnellement nos comportements. Décarboner notre société reposera principalement sur le "grand remplacement" de nos équipements thermiques par des équipements électriques dont résultera un doublement de la consommation d'électricité. D'où la question centrale : d'où viendra cette électricité ? Compte tenu des intermittences des énergies renouvelables, cette croissance ne pourra reposer exclusivement, comme le rêvent certains, sur le solaire, l'éolien et la biomasse (bois, biocarburants et biogaz) dont la production devra être limitée pour ne pas entrer pas en compétition avec la chaîne alimentaire. Renonçant à un utopique 100% renouvelable, la société devra irrémédiablement se convertir à l'énergie nucléaire laquelle représentera le principal levier de décarbonation. Toutefois compte tenu de la part actuelle des énergies fossiles (82%) dans le mix énergétique mondial, le "zéro fossiles" à l'horizon 2050 est lui aussi illusoire. La société devra donc accepter dans le mix énergétique un reliquat d'énergie fossiles (principalement du gaz naturel) lequel sera compensé par la bio-séquestration (plantation d'arbres) et la capture et la réinjection du dioxyde de carbone dans le sous-sol. Mais, le défi ne sera pas seulement technique, économique et sociétal. Il sera aussi géopolitique. Dans un monde fracturé où le nationalisme se renforce et la guerre resurgit, la transition écologique demandera de construire un ordre mondial beaucoup plus coopératif. En Europe où le gaz et l'électricité représenteront les principaux vecteurs énergétiques du futur la transition énergétique ne pourra se faire sans une étroite coopération entre voisins.