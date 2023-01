La vengeance du Kremlin

Le 23 mars 2013, retrouvé " suicidé " dans la salle de bain de sa maison du Berkshire, près de Londres, Boris BEREZOVSKI, opposant féroce au régime de Vladimir POUTINE et l'un des oligarques les plus influents de Russie, vient d'être assassiné. Rom Tolkatchev, nommé par Vladimir Poutine à la tête d'un groupe spécial rattaché directement au Kremlin (et hors de la compétence du SVR ou du FSB), chargé d'éliminer tous ceux qui s'opposent à sa volonté. Il s'agit, en quelque sorte, de la recréation du SMERSH stalinien. Tolkatchev est convoqué au Kremlin par Vladimir Poutine qui lui ordonne d'assassiner Boris Berezovski, ancien homme d'affaires et oligarque ennemi du président. La motivation du président russe tient à une froide vengeance, visant à supprimer le seul oligarque qui avait osé défier son autorité.