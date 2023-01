Mon carnet pour me connaître

A travers des exercices créatifs, apprenez à vous connaître. Et si vous preniez le temps de découvrir votre personnalité unique ! Ce carnet vous aidera, à l'aide de questions amusantes et de petits exercices, à faire le point sur votre caractère, vos rêves et vos objectifs et à réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Vous allez aussi apprendre comment faire pour développer envers vous-même une attitude plus compatissante en adoptant de nouvelles attitudes. Il est temps de vous faire du bien ! Traduit de l'anglais par Stéphanie Cochet