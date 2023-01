Négociation collective et plateformes numériques

Un instrument traditionnel pour de nouveaux modèles économiques ! Cet ouvrage est issu des travaux d'une équipe de recherche, composé de chercheuses et de chercheurs représentant 17 pays de l'Union européenne, qui s'est réunie à plusieurs reprises pour débattre de différentes thématiques autour de la négociation collective et des plateformes. L'une des principales conclusions est qu'au moins dans certains Etats membres, la négociation collective pour les travailleurs des plateformes est possible en théorie ou existe réellement. De nombreuses voies s'ouvrent à son développement et une bonne partie de l'ouvrage est dédiée à l'analyse des convergences possibles des réglementations. D'autres chapitres proposent une analyse d'accords collectifs déjà existants ou d'expériences se rapprochant de la négociation collective.