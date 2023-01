Le buveur d'encre : Le buveur d'enluminures

Le buveur d'encre enquête chez les moines ! Draculivre emmène Odilon et Carmilla au monastère des Courants d'air, qui héberge d'antiques trésors. Mais frère Mousse est désespéré : depuis quelques semaines de précieux manuscrits enluminés disparaissent ! Voici un mystère à résoudre pour nos trois buveurs d'encre. Sauront-ils découvrir le coupable ? Un roman illustré pour les enfants de 7 à 11 ans, facile à lire tout seul et à comprendre. Une histoire rythmée et passionnante qui donne vraiment envie.