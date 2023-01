Bleu comme une banane ? Impossible ! Découvre l'intrus qui, dans chaque page, n'a pas la bonne couleur. Parmi les objets, animaux et végétaux se sont glissés une coccinelle violette, un cochon jaune ou une cerise bleue... Ouvrons l'oeil ! Un jeu d'observation beau et rigolo qui permet d'apprendre à reconnaître les couleurs et les motifs, mais aussi à nommer ce qui nous entoure, avec cette fantaisie de l'univers de Delphine Chedru. Un album à la fois imagier et cherche & trouve pour les enfants dès 3 ans