La vie au fil du temps

Participe un voyage extraordinaire à travers l'histoire du monde vivant ! Grâce à de magnifiques illustrations panoramiques très détaillées, tu découvriras l'incroyable histoire de la naissance et du développement de la vie sur la Terre depuis 4 milliards d'amies. Au fil des pages, tu verras la manière dont les êtres vivants sont apparus sur notre planète, des premiers organismes microscopiques rampant au fond des océans à l'éclosion des premières formes de vie complexes dam des forêts marécageuses jusqu'au règne des redoutables dinosaures. Enfin. suis les traces des premiers hommes et pénètre au sein des civilisations les plus anciennes. Observe et découvre les mille et orle espèces qui ont fait l'histoire de la vie sur Terre !