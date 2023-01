Cocorico je sais lire ! Le nouveau. Adapté aux DYS

Le nouveau , de la collection Cocorico je sais lire ! est désormais adapté aux enfants dyslexiques. Cette petite lecture inchangée dans son histoire et son contenu, est déclinée pour les enfants dyslexiques. Résumé de l'histoire : Un nouveau est arrivé dans l'école des P'tites Poules. Carmen et ses copines sont ravies. En sera-t-il de même pour les petits coqs ? La collection Mes premières lectures avec les P'tites Poules en version DYS invite les enfants à une découverte en confiance de la lecture autonome, grâce à une mise en pages adaptée et des outils facilitant le décodage : Un fond coloré et des espaces entre les lettres, les mots et les lignes plus grands, pour une meilleure lisibilité. Une police d'écriture adaptée. Une couleur commune pour associer le pronom au groupe de mots qu'il remplace. Un surlignement d'une ligne sur deux pour un passage à la ligne facilité. Une réglette de lecture à découper pour focaliser l'attention et le regard de l'enfant sur la ligne à lire. L'identification du personnage qui parle pour une meilleure compréhension. Une histoire de niveau 2 avec un vocabulaire adapté, rédigée par une conseillère pédagogique. En partenariat avec MOBIDYS dont l'engagement est reconnu dans l'accompagnement des personnes dyslexiques ! Toujours avec des personnages attachants et une histoire captivante pour les enfants et des conseils d'accompagnement pour les parents !