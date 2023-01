Le livre de recettes des comédies romantiques

50 recettes inspirées de vos comédies romantiques préférées ! Vous avez toujours rêvé de dévorer le brownie tant mérité de Coup de foudre à Notting Hill ? De prendre la même chose que Meg Ryan avec le sandwich au pastrami de Quand Harry rencontre Sally ? De vous attabler autour du fameux kouign-amann d'Amélie dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ? De préparer une soupe aussi bleue que dans Le journal de Bridget Jones ? De cuisiner les petits gâteaux au chocolat de Love Actually ? De Pretty Woman en passant par L'Arnacoeur et 30 ans sinon rien, sans oublier Dirty Dancing et Orgueil et Préjugés, faites battre votre petit coeur de guimauve grâce à ces 50 recettes inspirées des comédies romantiques les plus cultes ! Un livre de recettes non officiel.