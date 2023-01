La voie du psychonaute. Voyage dans la psyché humaine

Ce travail complet est un tour de force à travers les mondes de la psychologie et de la psychothérapie, des cartes de la psyché, de la naissance, du sexe et de la mort, de la renaissance psycho-spirituelle, des racines du traumatisme, de l'émergence spirituelle et des experiences transpersonnelles, du karma et de la réincarnation, de la créativité supérieure, du grand art et des archétypes