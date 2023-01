La vérité rendue visible. Comment le baptême et la sainte cène façonnent nos vies

Le baptême et la sainte cène sont bien plus que de l'eau, du pain et du vin. Ils sont les promesses de Dieu sous une forme matérielle. Que se passe-t-il lorsqu'une personne traverse les eaux du baptême ? Pourquoi le fait de manger du pain et boire du vin en tant qu'Eglise le dimanche matin a-t-il de l'importance ? Quel est l'intérêt de ces éléments ? Tim Chester nous guide à travers la Bible en nous expliquant que les sacrements, qui représentent les promesses de Dieu sous une forme matérielle, nous ont été donnés pour renforcer notre foi et façonner nos vies. Les éléments utilisés lors des sacrements - le pain, le vin et l'eau - sont une confirmation de n