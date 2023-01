Colossale Tome 1

La série aux six millions de vues sur Webtoon ! Jade, fille d'une famille aristocratique, est obligée de suivre le plan de vie que lui imposent ses parents. Entre ses études dans un prestigieux lycée et sa participation à de luxueuses soirées mondaines, tout est fait pour qu'elle trouve le galant idéal et sauve sa famille de la ruine. Seul problème, Jade n'a qu'une obsession : la musculation ! Une passion qu'elle tente