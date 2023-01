Motus et coeurs cousus

L'emménagement d'une jeune trentenaire et de sa fille adolescente ne passe pas inaperçu dans la rue du cimetière. Aujourd'hui, âgée d'une trentaine d'années et mère d'une jeune adolescente, Marjorie, que personne n'avait revu depuis ses 17 ans, est décidée à mener une vie paisible sans attirer l'attention. Pourtant, le duo va devoir lutter pour protéger son lourd secret... Les liens qui nous unissent sont aussi forts qu'un fil de soie Marjorie a trente ans, une fille qui entre dans l'adolescence, une carapace solide et le regard tourné vers les responsabilités qui lui incombent. Elle et sa fille Anouk déposent leur valise dans la maison familiale dont elles héritent. C'est le début d'une nouvelle vie, loin des galères financières et de l'angoisse des lendemains. Mais que cachent les sourires polis d'une mère solitaire et l'originalité d'une ado pas comme les autres ? Revenir dans ce village était un risque. Marjorie le sait. Anouk aussi. Elles sont prêtes. Rien ne les déstabilisera. Leur lourd secret restera enfoui. C'est sans compter un mystérieux arrangement qui refait surface au moment où elles pensaient avoir enseveli tous les cadavres. A commencer par l'ombre de la soeur de Marjorie qui plane sur elles. Comme si cela ne suffisait pas, cette rue semble héberger des voisins peu respectueux de leur vie discrète et solitaire : l'acariâtre Marcel qui, lorsqu'il ne vole pas des fleurs, dessine les journées qui défilent derrière ses fenêtres ; et le bienveillant Ruben, décidé à s'inviter dans le quotidien des deux filles. Alors que tout le monde voudrait en savoir plus sur ce duo, mère et fille vont découvrir qu'elles ne sont pas seules à camoufler une partie de leur existence. Et si, en dénouant les fils de leurs histoires respectives, chacun trouvait comment accepter les obstacles placés sur son chemin ? Collection " Instants suspendus "