Ces gens qui sont borderline. Apprenez à composer avec les personnalités limites

Un être cher vous cause beaucoup de souffrance. Et si ce n'était pas de votre faute ? Avez-vous l'impression d'être manipulé ou dominé ? Etes vous la cible de colères intenses, violentes et irrationnelles ? Marchez-vous sur des oeufs pour éviter les querelles ? Si vous avez répondu affirmativement à ces questions, il se peut que vous ayez un proche atteint du trouble de la personnalité limite (TPL), un trouble de l'humeur qui perturbe émotions, comportements et relations humaines. Dans ce livre, vous apprendrez comment donner un sens au chaos quotidien. Vous y trouverez des techniques de communication adaptées aux différentes situations et des moyens concrets pour fixer des limites à la personne touchée par le TPL tout en l'aidant à abandonner ses comportements dangereux. Ainsi outillé, vous serez en mesure de désamorcer les disputes et les conflits, de réduire les comportements violents et de faire valoir vos besoins. Votre relation en sera complètement transformée. Si vous souhaitez ramener la paix et la stabilité dans votre vie, ce guide vous donnera les moyens nécessaires pour y parvenir, une étape à la fois.