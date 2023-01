Les quatre pensées-pièges. Comment vous en libérer

Une méthode d'autothérapie en trois volets pour se transformer en profondeur et atteindre la sérénité ! Ce livre clarifie les mécanismes profonds en jeu dans la détresse psychologique et offre au lecteur des outils concrets pour se libérer des engrenages qui conduisent à l'anxiété, aux symptômes dépressifs et aux difficultés interpersonnelles. Le modèle original proposé par Roger Marcaurelle synthétise les interprétations problématiques qui nourrissent le mal-être, à savoir les quatre pensées pièges que sont " Je suis maltraité ", " Je suis malfaisant ", " Je suis inadéquat " et " Je suis démuni ". Il explique comment nous pouvons nous en dégager en plongeant au coeur de la logique de nos apprentissages de vie et de nos émotions afin de désamorcer les rouages clés. Ensuite, pour favoriser la pleine actualisation de soi, l'auteur présente son modèle de communication générative où nous interagissons avec les autres à partir de ce que nous voulons incarner. Finalement, il décrit les principes, la pratique et les bienfaits de la méditation, tant dans son utilisation concrète au quotidien que dans sa capacité de mener aux niveaux les plus profonds de l'épanouissement. En ces jours où les ressources en santé mentale ne parviennent pas à répondre adéquatement à la demande, un livre comme celui-ci peut se révéler un atout puisqu'il offre une méthode pratique pour se transformer par soi-même en profondeur.