L'odorat des animaux. Performances et adaptations

Chez beaucoup d'espèces animales, les stimuli chimio-sensoriels et les stimuli olfactifs en particulier, jouent un grand rôle dans le contrôle et la régulation des comportements fondamentaux : marquage du territoire, repérage et circulation dans l'espace, recherche de nourriture et comportements alimentaires, comportements sociaux et reconnaissance interindividuelle, comportements sexuels et reproducteurs, comportements d'évitement de toutes formes de danger. L'odorat des animaux constitue donc un modèle d'étude pour de nombreuses disciplines scientifiques (génétique, neurobiologie, sciences cognitives, éthologie...). Par ailleurs, interface entre les organismes et leur milieu, le système olfactif s'avère particulièrement exposé aux changements climatiques et aux pollutions de toutes natures, contribuant de fait, à la vulnérabilité de certains écosystèmes. Balayant le large spectre du règne animal, l'objectif de cet ouvrage est d'éclairer dans chaque chapitre, un aspect particulier du système olfactif à travers le prisme d'une espèce particulière en référence à des études ad hoc, pour la plupart très récentes.