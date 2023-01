L'Argentine. Géographie d'un espace latino-américain

Au-delà de quelques "clichés" largement répandus, l'Argentine reste un pays relativement méconnu en dehors de la sphère latino-américaine. Cet ouvrage, qui propose une lecture géographique de ce vaste territoire, a pour ambition de mieux le faire connaître. Les analyses spatiales conduites à différentes échelles apportent des clés de compréhension du pays dans ses composantes économiques, démographiques, sociales et environnementales. Le présent ouvrage s'adresse à un large public d'enseignants, d'étudiants et à toute personne désirant mieux connaître l'Argentine contemporaine, son organisation spatiale et ses enjeux territoriaux.