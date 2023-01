Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants

DES CITOYENS EN GUERRE CONTRE LA PEDOCRIMINALITE. Ce livre est le témoignage bouleversant d'une lutte menée jour après jour, derrière l'écran et sur le terrain au contact des suspects piégés par la Team, pour protéger nos enfants contre les pédocriminels. Les médias les ont appellés "chasseurs de pédophiles" et les plus hautes autorités les ont d'abord qualifiés de "hors la loi". Mais depuis trois ans, en créant de faux profils d'enfants sur les résaux sociaux, ce collectif de citoyens est à l'origine de plusieurs dizaines d'arrestations et de condamnations de pédocriminels à travers le monde. Découvrez l'incroyable histoire de la Team Moore, racontée par Neila Moore, mère de trois enfants, qui l'a fondée aux côtés de Steven Moore. Ils ont développé ensemble une méthodologie d'action respectant strictement la procédure légale. Elle leur a permis de monter plus d'une centaine de dossiers transmis aux forces de l'ordre et à la justice.