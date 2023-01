Pour une jeunesse sainte

"Je ne prétends pas être sainte, loin de là, mais je voudrais partager une folie, découverte il y a quelques années : je peux devenir sainte⦠et toi aussi ! A " Tels sont les premiers mots de ce livre, qui traite de la seule question importante sur Terre pour un chrétien : être un saint. C'est du moins la conviction de Sophie Fournier, qui en a fait le but de sa vie. Son désir de sainteté a été provoqué à l'âge de 13 ans par la lecture d'un livre sur Chiara Luce Badano, morte à 18 ans et béatifiée en 2010. En découvrant la vie de cette jeune fille, Sophie Fournier a compris que le chemin de la sainteté était accessible, en particulier pour les jeunes de son âge. Et que c'était même la vocation de tous. La sainteté, en effet, nous invite à nous accomplir, à devenir ce que l'on est. Comme le dit sainte Catherine de Sienne : "A Si vous êtes ce que vous devez être, alors vous mettrez le feu au monde entier. A "