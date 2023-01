Le plus petit sauveur du monde

Florent, un garçon de dix ans, sensible, surprend une conversation entre ses mamans : devant l'état de la planète, elles se demandent si elles veulent avoir un deuxième enfant. A travers une série de mots impossibles à comprendre, il retient l'hésitation dans leurs voix, la peur dans leurs yeux, la main que l'une pose sur le ventre de l'autre, comme quand il n'arrive plus à s'endormir. Florent comprend qu'il y a trop d'humains sur Terre, qu'il ne faut plus faire d'enfants, qu'il aurait fallu arrêter bien avant et que lui-même est peut-être de trop. Il veut se réfugier dans son lit, s'y cacher pour pleurer, mais sa vue est embrouillée, il perd pied, tombe de trois marches et se cogne la tête durement. Ses mamans accourent. Direction l'hôpital. Examen du médecin. Plus de peur que de mal. Pansement sur le front, bonbon. Promesse de ne plus courir dans les escaliers. Larmes mises sur le compte de sa blessure. S'enchaînent alors des nuits tourmentées, faites de mauvais rêves et de réflexions. Ses mamans entendront-elles son cri silencieux ? Un magnifique album poétique et singulier pour enfants et jeunes adultes, sur le thème porteur de l'éco-anxiété. Alliant la poésie au réalisme, ce texte lumineux et plein d'espoir, ainsi que ces incroyables illustrations à l'encre végétale ne vous laissera pas indifférent.