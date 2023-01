Apprivoiser sa colère. La comprendre et l'écouter pour en faire une alliée

La colère a mauvaise presse. Pourtant nous verrons dans une première clé qu'elle a, tout comme les autres émotions, quelque chose d'important à nous dire. Il ne nous viendrait pas à l'idée d'ouvrir une bouteille de soda après l'avoir bien brassée, nous verrons, dans la deuxième clé, que nous avons la responsabilité de ne pas éclabousser les autres, ni d'étouffer la colère, car elle pourrait saper notre énergie. Ne sous-estimons pas non plus la contagion de la colère. Tantôt vue comme une force de caractère et un signe de leadership chez les hommes, ou réprimée chez les femmes, la perception que nous en avons influe sur la façon dont nous la vivons. La troisième clé nous invitera à porter attention au regard que nous jetons sur elle et à déboulonner certains mythes. Les facteurs et les terreaux qui la déclenchent et l'alimentent seront expliqués dans la quatrième clé. La dernière clé proposera des moyens concrets pour améliorer notre relation avec cette émotion mal aimée et l'exprimer dans le respect de soi et de l'autre. Elle deviendra ainsi libératrice. Plusieurs vignettes cliniques, des métaphores et des exercices expérientiels se grefferont à chacune des clés afin d'offrir aux lecteurs et lectrices des pistes novatrices pour explorer leur colère, composer différemment avec celle-ci et la traiter, somme toute, comme une alliée...