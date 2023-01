Mariage. Pour le meilleur et pour le rire

Le livre d'humour sur le thème du mariage, juste avant le Salon du mariage (fin janvier) et la Saint Valentin (14 février) Qui a dit que se passer la bague au doigt, c'est forcément se passer la corde au cou ? Et l'amour dans tout ça, hum ? Ce qui est certain, c'est que le mariage fait quitter le tranquille statut de célibataire à celui, plus vertigineux, de couple uni par les liens sacrés du mariage ! Embarquement immédiat pour le meilleur et pour le pire avec ce livre savamment orchestré par l'irrésistible Jack Domon qui s'improvise ici maître de cérémonie. Revivez tous les moments clé du plus jour de la vie des mariés !